2019-08-26T16:49:14+03:00
Общество

Предприниматель торговал санкционным сыром на Центральном рынке в Твери

Продукт изъят из продажи
Ольга ТРОФИМОВА
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На Центральном рынке в Твери торговали санкционным сыром Фото: архив "КП"На Центральном рынке в Твери торговали санкционным сыром Фото: архив "КП"
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Незаконная продажа санкционного продукта была выявлена сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с представителями Тверской таможни 23 августа.

В ходе проверки у индивидуального предпринимателя, торговавшего на Центральном рынке, было обнаружено 300 г сыра из Италии и 745 г сыра из Германии. Вся продукция запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации в связи с эмбарго.

По информации пресс-службы ведомства, вся продукция будет уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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