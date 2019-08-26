Предприниматель торговал санкционным сыром на Центральном рынке в Твери
Продукт изъят из продажи
На Центральном рынке в Твери торговали санкционным сыром Фото: архив "КП"
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Незаконная продажа санкционного продукта была выявлена сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с представителями Тверской таможни 23 августа.
В ходе проверки у индивидуального предпринимателя, торговавшего на Центральном рынке, было обнаружено 300 г сыра из Италии и 745 г сыра из Германии. Вся продукция запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации в связи с эмбарго.
По информации пресс-службы ведомства, вся продукция будет уничтожена.
ИСТОЧНИК KP.RU