2019-08-26T16:12:13+03:00
Происшествия

Тело молодого мужчины достали со дна карьера в Твери

Личность погибшего устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Молодой мужчина утонул в карьере в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМолодой мужчина утонул в карьере в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Тело утонувшего мужчины 1989 года рождения было извлечено из карьера в районе деревни Константиновка в Твери утром 25 августа.

Труп находился на расстоянии 15-20 метров от берега. На месте происшествия работали оперативники, сотрудники Аварийно-спасательной службы города Твери, водолазы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, тело передано сотрудникам полиции, ведутся следственные мероприятия. Личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24