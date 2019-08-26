Тело молодого мужчины достали со дна карьера в Твери

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-26T16:12:13+03:00

Молодой мужчина утонул в карьере в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Тело утонувшего мужчины 1989 года рождения было извлечено из карьера в районе деревни Константиновка в Твери утром 25 августа.

Труп находился на расстоянии 15-20 метров от берега. На месте происшествия работали оперативники, сотрудники Аварийно-спасательной службы города Твери, водолазы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, тело передано сотрудникам полиции, ведутся следственные мероприятия. Личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU