2019-08-26T14:42:33+03:00
Происшествия

"Черного" риелтора задержали в Тверской области

Мужчина обманным путем продавал квартиры собственников
Ольга ТРОФИМОВА
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"Черного" риелтора задержали за махинации с недвижимостью"Черного" риелтора задержали за махинации с недвижимостьюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением в полицию обратился житель Твери. Мужчина сообщил, что неизвестный злоумышленник, действуя обманным путем, продал его квартиру и похитил денежные средства в сумме 1,8 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии злоумышленник был установлен. Выяснилось, что 46-летний гражданин занимался риелторской деятельностью и был неоднократно судим за мошенничество. Он познакомился с потерпевшим, ведущим асоциальный образ жизни и имеющим квартиру в Твери, обманным путем оформил право собственности по поддельной доверенности на данную недвижимость на иных лиц. После совершения сделки и получения денег, подозреваемый скрылся.

- В настоящее время подозреваемый задержан, оперативники проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По статье "Мошенничество" мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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