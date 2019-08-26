«Тверь Водоканал» реконструирует очистные сооружения

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-26T14:30:00+03:00

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Первичные отстойники – это сооружения первого, механического, этапа очистки сточных вод. После того как на механических решетках собран крупный мусор, здесь собирается осевший на дно сырой осадок, а с поверхности - всплывающие жиры, чтобы далее транспортировать сточные воды в аэротенки на биологический этап очистки.

«Стоки – это агрессивная среда, после более 40 лет эксплуатации отстойник нуждается в капитальном ремонте. Самый большой объем работ по реконструкции – ремонт самой чаши, ее днища, бортов, укосов, лотка осветленной воды, их гидроизоляция. Будет также заменено и основное оборудование отстойника – илоскрёб», – рассказывает начальник участка очистных сооружений канализации ООО «Тверь Водоканал» Игорь Погорелый.

Илоскрёб – это металлическая конструкция, которая собирает осадок со дна отстойника. Старое оборудование было изготовлено из черного металла, подверженного коррозии. Новое навесное оборудование изготовлено в основном из нержавеющей стали, а ферма – из алюминиевого сплава, что существенно повышает срок его службы и эксплуатационные характеристики по сравнению с прежними.

Стоимость работ и оборудования – около 19 млн рублей. На реконструкцию отстойника направлены средства, собранные «Тверь Водоканалом» с крупных абонентов за превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в сбросах.

ИСТОЧНИК KP.RU