Женщина будет пять месяцев работать на благо государства за то, что продавала алкоголь подросткам в Тверской области
Так решил Кувшиновский районный суд
Женщина получила пять месяцев исправительных работ Фото: архив "КП"
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Приговор по уголовному делу в отношении жительницы Московской области вынес Кувшиновский районный суд. Женщина признана виновной по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).
Работая продавцом в магазине города Кувшиново, подсудимая продала бутылку пива несовершеннолетней. Ранее женщина уже была оштрафована за подобное правонарушение на 15 тысяч рублей.
За повторную провинность суд приговорил ее к наказанию в виде исправительных работ сроком на пять месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Пприговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU