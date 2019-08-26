"Жители и туристы не были халявщиками": Константин Ивлев ответил на едкий комментарий подписчицы о гастрофестивале в Твери

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-26T14:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Гастрофестиваль "Верхневолжье" состоялся в Твери в минувшие выходные. В ландшафтном парке "Тьмака" собралось более 35 тысяч человек. Приглашенным гостем на мероприятии стал известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, который готовил на фесте свою знаменитую солянку.

Попробовать блюдо от шефа хотели многие. Казан был хоть и большой - 220 литров, на все 35 тысяч присутствующих его не хватило. Но те, кому досталась порция, еду хвалили.

В целом фестиваль получился масштабным и зрелищным, но и без ложки дегтя не обошлось.

Одна из подписчиц Константина Ивлева написала едкий комментарий в его Instagram:

"Стыдно было за людей, стыдно было которые чуть не дрались в очереди, чтобы на халяву пожрать солянку. Я не думала, что у нас в Твери столько диких людей. Устроили цирк. Обычная солянка, которую готовят люди дома... Лил дождь, тут все стояли с протянутой рукой под дождем и ждали этого супа. Сходите в магазин, да купите все эти ингредиенты. Повар не бог - готовит как и все по рецепту". Как выяснилось по последующим репликам, женщина даже на фестивале не присутствовала, а просто проезжала мимо. Как она смогла разглядеть в многотысячной толпе людей "с протянутой рукой" остается загадкой.

В ответ жительнице не промолчал и Константин Ивлев: "Вы не правы. Поверьте, я много где был и сегодня, жители и туристы не были халявщиками. Вам должно быть стыдно за ваши слова".

К слову, большинство отзывов положительные. Горожане благодарят шефа за визит и ждут его в Твери снова.

"Константин, спасибо Вам и вашей команде, за то что приехали в Тверь! Вы замечательный, весёлый, такой простой и такой народный, люди Вас любят и уважают за искренность и прямолинейность! Ваша команда-молодые, позитивные, отличные ребята! Вы устроили нашему городу настоящий праздник! Приезжайте к нам снова, а по возможности, откройте в нашем городе свой ресторан, очень не хватает хороших заведений! Люди пришли попробовать ваши блюда не потому, что они халявщики, или голодные, как некоторые пишут, а потому, что Вы мастер своего дела и большой профессионал! Спасибо Вам!", - пишут подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU