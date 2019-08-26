Тверской байдарочник Игорь Калашников стал серебряным призером чемпионата мира по гребле

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-26T13:02:56+03:00

Российский экипаж байдарки-четверки занял второе место на чемпионате мира по гребле в Сегеде Фото: пресс-служба спорткомитета Тверской области

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В воскресенье, 25 августа, в венгерском Сегеде завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Василий Погребан, Алексей Востриков, Олег Синявин и тверской спортсмен Игорь Калашников из Вышнего Волочка преодолели дистанцию за две минуты 49,78 секунды и заняли второе место в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 1000 метров.

Победителями в соревнованиях стали немецкие спортсмены (2.48,79), бронзовые призеры - словаки (2.50,44).

На чемпионате для России это третья медаль.

- Вроде все получилось у нас в финале. Хотелось бы, конечно, быть первыми, но у нас всё еще впереди, - отметил Игорь Калашников, воспитанник тренера Марины Лобановой.

Как сообщает комитет по физкултуре и спорту Тверской области, Олимпийскую лицензию завоевал тверской каноист Илья Первухин вместе с напарником Кириллом Шамшуриным (каноэ-двойка, 1000 метров) – 7-е место (для пропуска на Олимпийские игры в этом виде программы было достаточно пробиться в восьмерку). В общей сложности, сборной России удалось выиграть в Сегеде 5 олимпийских путевок из 12 возможных.

ИСТОЧНИК KP.RU