В Тверской области будут судить банду, которая организовывала проведение азартных игр
Перед судом предстанут пять фигурантов по уголовному делу по по статье "Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".
Незаконная игровая деятельность была организована одним из обвиняемых на территории поселка городского типа Редкино в прошлом году. В арендованном помещении магазина был установлен терминал публичных онлайн котировок. Азартные игры мужчина проводил вместе со своими помощниками. Группировка также действовала на территории города Конаково.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU