2019-08-26T11:18:06+03:00
Происшествия

В Тверской области будут судить банду, которая организовывала проведение азартных игр

Клуб был оборудован в поселке Редкино
Ольга ТРОФИМОВА
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Пять жителей Тверской области предстанут перед судом за организацию азартных игрПять жителей Тверской области предстанут перед судом за организацию азартных игрФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Перед судом предстанут пять фигурантов по уголовному делу по по статье "Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Незаконная игровая деятельность была организована одним из обвиняемых на территории поселка городского типа Редкино в прошлом году. В арендованном помещении магазина был установлен терминал публичных онлайн котировок. Азартные игры мужчина проводил вместе со своими помощниками. Группировка также действовала на территории города Конаково.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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