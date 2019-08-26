Семилетняя девочка попала под колеса легковушки в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-26T10:02:17+03:00

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Авария случилась вечером 23 августа на ул. Пионерская, в районе д. №2 г. Красный Холм. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21070», двигаясь со стороны п. Неледино в направлении ул. Зарецкая, наехал на семилетнюю девочку-пешехода, которая выбежала на проезжую часть. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП девочка с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU