Жителей Твери приглашают на "Шоу безумцев"
Мероприятие для любителей экстрима "Шоу безумцев" состоится 31 августа на набережной Городского сада в Твери. Райдеры по мотофристайлу и велофристайлу покажут гостям захватывающие трюки, невероятные прыжки c акробатическими элементами, прыжки на трамплинах и многое другое.
- Спортсмены покажут максимум своих способностей, - обещают организаторы праздника шоу-команда MadMen.
Праздник будет интересен посетителям всех возрастов. На площадке будет организована выставка спортивной техники, пройдут многочисленные розыгрыши памятных подарков, футболок и наклеек с логотипами любимых команд.
Начало шоу в 15:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU