2019-08-26T09:35:46+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают на "Шоу безумцев"

Райдеры из двух дисциплин - мотофристайл и велофристайл - выяснят, кто сильнее
Ольга ТРОФИМОВА
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Соревнования по велофристайлу и мотофристайлу пройдут в Твери Фото: vk.com/Городской Сад Тверь (Дирекция парков). АфишаСоревнования по велофристайлу и мотофристайлу пройдут в Твери Фото: vk.com/Городской Сад Тверь (Дирекция парков). Афиша
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Мероприятие для любителей экстрима "Шоу безумцев" состоится 31 августа на набережной Городского сада в Твери. Райдеры по мотофристайлу и велофристайлу покажут гостям захватывающие трюки, невероятные прыжки c акробатическими элементами, прыжки на трамплинах и многое другое.

- Спортсмены покажут максимум своих способностей, - обещают организаторы праздника шоу-команда MadMen.

Праздник будет интересен посетителям всех возрастов. На площадке будет организована выставка спортивной техники, пройдут многочисленные розыгрыши памятных подарков, футболок и наклеек с логотипами любимых команд.

Начало шоу в 15:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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