Один из районов Твери в понедельник частично останется без света

СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-26T07:10:44+03:00

В понедельник в одном районе Твери отключат свет Фото: Мария ЛЕНЦ

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В течение рабочей недели с 26 по 30 августа в Твери МУП "Горэлектро" продолжит плановые работы на электросетях. Электрики будут проводить монтажные работы, пилить ветки деревьев и т.д.

В связи с этим в нескольких районах областной столицы в дневное время будет отключено электричество.

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ:

27 августа свет отключат с 9:30 до 13:00 по адресам: ул. Ушакова, д. 21.

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ:

26 августа с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Солнечная, д. 1-33/1, 2-34; пр-д 3-й Полевой, д. 7, 4-8; ул. Мамулинская, д. 20-26, 29-41; пер. Княжнин, д. 1-7;

ул. Освобождения, д. 1-41, 2-6, 22-38, 83, 89.

27 августа с 9:00 до 16:00: ул. Лермонтова, д. 2-36, 17а-41; ул. Кирьянова, д. 1а.

28 августа с 9:30 до 12:00 по адресу: Борихино поле, д. 5.

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Лермонтова, д. 43-67, 38-54; пер. Волоколамский, д. 27; ул. Новошоссейная, д. 2-6, 1а-5; ул. 2-я Куклиновка, д. 13, 24, 24а; шоссе Волоколамское, д. 8, 15/63 – 41; ул. К. Октября, д. 13-91, 14-78; пр-д 2-й Стахановский, д. 39-57; ул. Сиреневая, д. 2-16, 3-17.

29 августа с 13:00 до 17:00 по адресам: ул. Виноградова, д. 9, 9 к. 2, 10, 12; ул. 6-я Красной Слободы, д. 50.

30 августа с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. К. Октября, д. 13-91, 14-78; 2-й Стахановский пр-д, д. 39-57; ул. Сиреневая, д. 2-16, 3-17.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ:

27 августа с 6:00 до 13:00 по адресам: ул. Дементьева, д. 39-43, 48-50; наб С. Разина, д. 15, 16, 18; ул. Рыбацкая, д. 5, 3, 23.

С 13:00 до 17:00 по адресам: ул. Склизкова, д. 2, 4, 6, 6а, 8, 10.

28 августа с 13:00 до 17:00 по адресам: пер. Трудолюбия, д. 35 к.1, к.2, 37, 37 к.1, 39, 41, 43, 45 к.1; ул. Роговик, д. 5.

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Д. Донского, д. 26-30, 29/18; ул. Бебеля, д. 12-20, 5/22-11.

29 августа с 6:00 до 13:00 по адресам: ул. Дементьева, д. 39-43, 48-50; наб С. Разина, д. 15, 16, 18; ул. Рыбацкая, д. 5, 3, 23.

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ:

29 августа с 9:00 до 16:00 по адресам: б-р Гусева, д. 32, 34; ул. Можайского, д. 58.

30 августа с 9:00 до 16:00 по адресам: пр-т Победы, д. 17/1; ул. Т.Ильиной, д. 3к1.

ИСТОЧНИК KP.RU