2019-08-23T12:30:06+03:00
Недвижимость

«Тверь Водоканал» завершает самую масштабную в этом году перекладку сетей

200 метров трубопровода диаметром 1000 мм полностью заменены на пластиковый
Ирина СЕРГЕЕВА
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Вода по штатной схеме начнет подаваться в город ориентировочно 23 августа после промывки сети. Фото: «Тверь Водоканал»Вода по штатной схеме начнет подаваться в город ориентировочно 23 августа после промывки сети. Фото: «Тверь Водоканал»
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Специалисты ООО «Тверь Водоканал» завершают капитальный ремонт участка магистрального водовода. В ходе работ 200 метров трубопровода диаметром 1000 мм полностью заменены на пластиковый. Это самые масштабные и дорогостоящие работы в производственной программе предприятия на 2019 год, их стоимость составила почти 3,5 млн рублей.

За последнее время на этом участке четырежды проводились аварийные работы. Утечка на водоводе-тысячнике приводит к масштабным технологическим потерям ресурса и дефициту воды в городе, поэтому руководством было принято решение о полной замене участка трубопровода.

«Мы серьезно готовились к этим работам, поскольку одну ветку водовода необходимо было вывести из эксплуатации, а ресурса другой недостаточно, чтобы обеспечить потребности населения и предприятий Твери. Мы заранее запускали в работу резервные скважины водозабора, которые смогли компенсировать недостающий объем. В результате нам удалось сохранять необходимое давление в городской сети и обеспечивать потребителей водой в полном объеме», - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

23 августа специалисты планируют приступить к опрессовке сети, чтобы убедиться в герметичности сварных швов и соединений. Предстоит также выполнить сложные технологические переключения: запустить остановленные и вывести из работы резервные скважины двух водозаборов. Вода по штатной схеме начнет подаваться в город ориентировочно 23 августа после промывки сети и получения «чистых» проб, соответствующих нормативам СанПиН.

Справка о компании

ООО «Тверь Водоканал» обслуживает 710,5247 км водопроводных сетей и 476,1252 км сетей канализации. Каждый день отпускается в сеть воды около 118 тысяч кубометров воды. Объем очищенных сточных вод за 2018 г.- 43348 тыс.м³.

ИСТОЧНИК KP.RU

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