Встреча двух знакомых закончилась поножовщиной в Тверской области
Преступление было совершено в Калининском районе
Мужчина сядет в тюрьму за убийство собутыльникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В августе прошлого года двое мужчин вместе выпивали на квартире у подсудимого, когда между ними возникла ссора. Испытывая личную неприязнь к гостю, владелец жилплощади взял нож и нанес своему собутыльнику четыре удара ножом в область шеи и груди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Уголовное дело по статье "Убийство" в отношении жителя села Бурашево рассмотрел Калининский районный суд. Мужчина признан виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU