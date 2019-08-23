2019-08-23T12:10:30+03:00
Происшествия

Встреча двух знакомых закончилась поножовщиной в Тверской области

Преступление было совершено в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина сядет в тюрьму за убийство собутыльникаМужчина сядет в тюрьму за убийство собутыльникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В августе прошлого года двое мужчин вместе выпивали на квартире у подсудимого, когда между ними возникла ссора. Испытывая личную неприязнь к гостю, владелец жилплощади взял нож и нанес своему собутыльнику четыре удара ножом в область шеи и груди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело по статье "Убийство" в отношении жителя села Бурашево рассмотрел Калининский районный суд. Мужчина признан виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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