Молодой наркодилер задержан на улице в Твери
Мужчина попался с поличным
Молодой наркодилер задержан на улице ТвериФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Безработный 21-летний житель Твери был задержан сотрудниками наркоконтроля УМВД России по Тверской области в Пролетарском районе.
В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество синтетического происхождения массой два грамма. Предполагалось, что молодой наркодилер будет распространять его по городу путем "закладок".
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают место приобретения наркотика.
ИСТОЧНИК KP.RU