2019-08-23T07:26:25+03:00
Происшествия

Молодой наркодилер задержан на улице в Твери

Мужчина попался с поличным
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодой наркодилер задержан на улице ТвериМолодой наркодилер задержан на улице ТвериФото: Олег ЗОЛОТО
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Безработный 21-летний житель Твери был задержан сотрудниками наркоконтроля УМВД России по Тверской области в Пролетарском районе.

В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество синтетического происхождения массой два грамма. Предполагалось, что молодой наркодилер будет распространять его по городу путем "закладок".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают место приобретения наркотика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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