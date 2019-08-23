2019-08-23T07:18:13+03:00
Общество

Житель Тверской области регистрировал в свой квартире "фиктивных" мигрантов

Мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина регистрировал "фиктивных" мигрантов на своей жилплощадиМужчина регистрировал "фиктивных" мигрантов на своей жилплощадиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Перед судом предстал 34-летний житель Осташковского района.

Установлено, что в марте 2018 мужчина внес недостоверные сведения о том, что собирается предоставить жилье мигрантам и осуществил в нем постановку на миграционный учет пяти иностранных граждан.

Мировой суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации). По решению суда виновный оштрафован на 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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