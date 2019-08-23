Грабитель отнял у жителя Тверской области 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-23T07:08:35+03:00

Преступление было совершено в Спирове

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Я заявлением в дежурную часть Спировского отделения полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» обратился житель поселка. Пострадавший сообщил. что неизвестный мужчина применил силу и открыто похитил у него 15 тысяч рублей.

С места происшествия злоумышленник скрылся до того, как туда приехала полиция. По составленной ориентировке улицы поселка начали обследовать патрули, подозрваемого задержали в течение суток.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По составленной ориентировке приметы предполагаемого грабителя были переданы патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Им оказался 37-летний неработающий ранее судимый житель Весьегонского района.

В полиции злоумышленник сознался в содеянном. По статье "Грабеж" ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU