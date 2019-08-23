Грабитель отнял у жителя Тверской области 15 тысяч рублей
Я заявлением в дежурную часть Спировского отделения полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» обратился житель поселка. Пострадавший сообщил. что неизвестный мужчина применил силу и открыто похитил у него 15 тысяч рублей.
С места происшествия злоумышленник скрылся до того, как туда приехала полиция. По составленной ориентировке улицы поселка начали обследовать патрули, подозрваемого задержали в течение суток.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По составленной ориентировке приметы предполагаемого грабителя были переданы патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Им оказался 37-летний неработающий ранее судимый житель Весьегонского района.
В полиции злоумышленник сознался в содеянном. По статье "Грабеж" ему грозит до семи лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU