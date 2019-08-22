ФСБ предотвратила поставку крупной партии наркотиков в Тверскую область

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-22T15:08:16+03:00

За поставку психотропных и наркотических веществ виновный отправится в тюрьму на 12 лет Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области

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Преступная группа действовала на территории Тверской области и поставляла в регион наркотические и психотропные вещества синтетического происхождения из Евросоюза.

Деятельность банды была прекращена Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области в апреле 2018 года, когда с поличным был задержан один из участников группировки.

Из незаконного оборота было изъято более 150 г запрещенных препаратов.

- Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст.228.1 УК РФ (контрабанда, незаконные пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину задержанного, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Решением Пролетарского районного суда наркодилер признан виновным, ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU