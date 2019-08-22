ФСБ предотвратила поставку крупной партии наркотиков в Тверскую область
Преступная группа действовала на территории Тверской области и поставляла в регион наркотические и психотропные вещества синтетического происхождения из Евросоюза.
Деятельность банды была прекращена Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области в апреле 2018 года, когда с поличным был задержан один из участников группировки.
Из незаконного оборота было изъято более 150 г запрещенных препаратов.
- Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст.228.1 УК РФ (контрабанда, незаконные пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину задержанного, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Решением Пролетарского районного суда наркодилер признан виновным, ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU