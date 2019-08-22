2019-08-22T12:42:24+03:00
Общество

Ярмарочный павильон на улице Хрустальной в Твери снесут по решению Арбитражного суда

Владелец отказался добровольно демонтировать сооружение
Ольга ТРОФИМОВА
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На месте самостроя появится современный и безопасный павильон для торговли Фото: пресс-служба администрации ТвериНа месте самостроя появится современный и безопасный павильон для торговли Фото: пресс-служба администрации Твери
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Постановление о сносе ярмарочного павильона на улице Хрустальной, 10 в Твери вынес Арбитражный суд Тверской области.

Известно, что сооружение было построено на муниципальной земле незаконно, с нарушениями требований безопасности. Владельцу ранее предлагали демонтировать павильон и освободить земельный участок добровольно, но он этого не сделал. Теперь самострой снесут в принудительном порядке.

Однако, свято место пусто не бывает. Как заверили в городской администрации, уже в октябре на месте снесенного павильона появится новое торговое здание на 30 мест. А пока продавцам предоставили временные места для торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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