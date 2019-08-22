Под Тверью спасатели потушили тлеющий торф

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-22T12:27:14+03:00

Очаг возгорания был обнаружен в поселке Изоплит

Изменить размер текста: A A

Сообщение о тлении торфа в поселке Изоплит Конаковского района Тверской области поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем 21 августа.

К месту пожара убыли подразделения пожарно-спасательной части № 78. Тлеющий торфяник тушили в течение часа. Угрозы населенным пунктам не возникло.

Всего к ликвидации тления торфа от МЧС России привлекалось два человека и несколько единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU