Под Тверью спасатели потушили тлеющий торф
Очаг возгорания был обнаружен в поселке Изоплит
Спасатели потушили тлеющий торф в Конаковском районеФото: Ольга Крыльцова
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Сообщение о тлении торфа в поселке Изоплит Конаковского района Тверской области поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем 21 августа.
К месту пожара убыли подразделения пожарно-спасательной части № 78. Тлеющий торфяник тушили в течение часа. Угрозы населенным пунктам не возникло.
Всего к ликвидации тления торфа от МЧС России привлекалось два человека и несколько единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU