2019-08-22T11:44:27+03:00
Общество

В Твери отмечают День Государственного флага Российской Федерации

Мероприятия проходят по всему городу
Ольга ТРОФИМОВА
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Ровно в 10 утра флаг подняли на флагшток на площади СлавыРовно в 10 утра флаг подняли на флагшток на площади СлавыФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Праздник по случаю Дня Государственного влага Российской Федерации начался в 10 часов утра 22 августа на площади Славы в Твери. Там, в торжественной обстановке в присутствии руководства города,под звуки государственного гимна на флагшток был поднят национальный триколор, состоялось построение юноармейцев.

На этом торжества по случаю празднования Дня флага не заканчиваются. Те, кто пропустил поднятие флага, могут успеть на концерт. В 13 часов в Городском саду начнется праздничная программа "Мой дом – Россия". В это же время на Трехсвятской волонтеры начнут раздавать горожанам ленты-триколоры в рамках акции "Цвета родной страны".

Во всех районах города в муниципальных учреждениях культуры, загородных лагерях, библиотеках проходят акции, конкурсы, викторины, запланированы развлекательные программы.

День Государственного флага в Твери Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

День Государственного флага в ТвериФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Напомним, официально трехцветный флаг был утвержден в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года. День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, в календаре красным цветом не отмечен.

День Государственного флага в Твери Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

День Государственного флага в ТвериФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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