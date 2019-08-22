В Тверской области подросток ограбил прохожего на 500 рублей
За преступление молодому человеку грозит реальный срок
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшегоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Инцидент произошел вечером, 10 августа, на улице Сиверсова в Вышнем Волочке Тверской области.
17-летний подросток, находясь около дома, нанес мужчине удар по лицу, забрал из кошелька пострадавшего 500 рублей и скрылся.
В отношении молодого человека Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU