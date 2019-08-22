Авария из четырех машин произошла на улице Орджоникидзе в Твери
Один человек пострадал
ДТП из четырех авто на Орджоникидзе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло днем, 21 августа, на ул. Орджоникидзе в Твери.
23-летний водитель, управляя автомобилем "FORD EXPLORER", не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с "CHEVROLET CRUZE", он, в свою очередь, врезался в "SUZUKI GRAND VITARA", а тот - в "HYUNDAI CRETA".
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля "CHEVROLET CRUZE" с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU