2019-08-22T09:35:08+03:00
Общество

1 сентября в Тверской области начнут массово сажать

Регион присоединился в Всероссийской акции "Живи, лес!"
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверская область присоединилась к акции "Живи, лес!"Тверская область присоединилась к акции "Живи, лес!"Фото: Ольга ТРОФИМОВА
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C 1 сентября по 31 октября Тверская область примет участие во Всероссийской акции "Живи, лес!". Во всех муниципалитетах будут проведены мероприятия по посадке леса и его расчистке, заложены аллеи и скверы, пройдут открытые уроки в школах, посвященные сохранению леса.

Отметим, что Верхневолжье участвует в акции не впервые. В прошлом году силами более 1000 жителей было высажено 29 тыс. деревьев. В 23 районах области была проведена уборка леса на площади 56,6 га.

- Мы стараемся рационально относиться к нашему природному богатству, уделяем особое внимание восстановлению лесного фонда, - отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Так, весной 2019 года регион присоединился к Всероссийскому дню посадки леса: на 53 площадках площадью 150 га было посажено более 485 тыс. сеянцев сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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