2019-08-21T21:20:01+03:00
Происшествия

Жительница Твери лишилась велосипеда, который оставила в подъезде

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Твери лишилась велосипедаЖительница Твери лишилась велосипедаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С заявлением в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ночью из подъезда ее дома украли велосипед. Ущерб составил 14 000 рублей.

На месте происшествия правоохранители составили описание пропавшего имущества, обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и установили подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 29-летний житель Калининского района. Мужчина задержан, в содеянном сознался.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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