Из-за того, что женщина в Тверской области травмировала руку девочки, ей придется заплатить штрафа

СЕГОДНЯ 20:57 2019-08-21T20:57:36+03:00

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В Заволжском районном суде Твери прошло слушание по делу жительницы Тверской области, которая причинали физическую боль несовершеннолетней девочке.

11 августа возле одного из домов в деревне Квакшино Калининского района женщина грубо схватила девочку за кисть левой руки и поцарапала ее. При этом девочка испытала сильную боль.

В заключении эксперта значится, что у несовершеннолетней имелись повреждения: ссадины на левой кисти, которые возникли от действия тупого твердого предмета не более, чем за трое суток до осмотра судебно-медицинским экспертом, не вызвали кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, поэтому расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью.

- Нарушительница была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, - комментируют в пресс-службе Заволжского суда города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU