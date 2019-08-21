В Конаковском районе спасатели вновь тушили тлеющий торф
Пожар был ликвидирован
Через час после сообщения пожар был ликвидированФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на влажную погоду, в лесах то и дело замечают возгорания или очаги тлеющего торфа.
21 августа в дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение об обнаружении тления торфа в Конаковском районе, в районе поселка Изоплит. Угрозы населенным пунктам не возникало.
Ситуация сразу была взята под контроль Главного управления МЧС России по Тверской области. К месту пожара убыли подразделения пожарно-спасательной части № 78.
Через час после сообщения пожар был ликвидирован. Всего к ликвидации тления торфа от МЧС России привлекалось 2 человека и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU