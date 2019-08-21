В Тверской области водитель бросил трактор перед поездом и убежал
Грузовой состав протаранил транспортное средство
Тракторист бросил технику на переезде и убежалФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Авария произошла утром 21 августа на 123-м км перегона Бежецк-Подобино в Бежецком районе Тверской области.
По информации ОАО "РЖД", водитель трактора выехал на железнодорожный переезд при работающей сигнализации. Увидев, что приближается поезд, тракторист бросил технику и убежал.
Машинист применил экстренное торможение, но тормозного пути грузовому составу не хватило, и он врезался в трактор.
В результате ДТП никто не пострадал. Поезд с незначительными повреждениями продолжил движение с опозданием на 15 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU