2019-08-21T19:43:47+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель бросил трактор перед поездом и убежал

Грузовой состав протаранил транспортное средство
Ольга ТРОФИМОВА
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Тракторист бросил технику на переезде и убежалТракторист бросил технику на переезде и убежалФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Авария произошла утром 21 августа на 123-м км перегона Бежецк-Подобино в Бежецком районе Тверской области.

По информации ОАО "РЖД", водитель трактора выехал на железнодорожный переезд при работающей сигнализации. Увидев, что приближается поезд, тракторист бросил технику и убежал.

Машинист применил экстренное торможение, но тормозного пути грузовому составу не хватило, и он врезался в трактор.

В результате ДТП никто не пострадал. Поезд с незначительными повреждениями продолжил движение с опозданием на 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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