2019-08-21T15:37:34+03:00
Общество

На два дня в Тверской области объявлено экстренное предупреждение

В отдельных районах обещают сильный дождь
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области вновь обещают дождиВ Тверской области вновь обещают дождиФото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Экстренное предупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

По данным синоптиков, вечером 21 августа, ночью и утром 22 августа в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь. При этом будет тепло, воздух прогреется до +23 градусов. Влажность воздуха составит 95%.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности: использовать средства индивидуальной защиты (плащ, зонт, сапоги), при усилении ветра, а также при сильном дожде ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Автолюбителей призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Твери обвинила бывшего мужа в тяжком преступлении, которого он не совершал
Неисправная фура "догнала" легковушку на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области водитель без прав вез в машине троих детей без автокресел
В Твери закрыли кафе из-за шашлычника-иностранца
Жители шести домов в Бежецке Тверской области в прошлом году не дождались капремонта
Более 3500 делегатов со всех районов приехали на Форум муниципальных образований Тверской области
Чиновники не захотели видеть Михаила Круга в списке почётных граждан Твери
В течение трех дней в Твери будут перекрывать улицу Софьи Перовской
Работник стройки в Твери хотел "откупиться" от полиции за привлечение к работе нелегалов
В Тверской области организация задолжала работнику 173 тысячи рублей
Самодельная крышка люка стала причиной ДТП в центре Твери
Подозреваемый в растлении малолетних девочек в Тверской области заключен под стражу
В Тверской области учреждены премии для лучших учителей, воспитателей и поэтов
Пропавшая в Твери 16-летняя девушка вернулась домой
В Тверской области захоронят останки 200 красноармейцев
Лучшие учителя и воспитатели Тверской области получат премии
Сбор труппы Тверского ТЮЗа прошел в обновленном зрительном зале
В Тверской области владельцев спецтехники проверят на долги
На набережной Афанасия Никитина в Твери завершается ремонт дороги
Для молодых поэтов в Тверской области учредили литературную премию имени Андрея Дементьева