На два дня в Тверской области объявлено экстренное предупреждение

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-21T15:37:34+03:00

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Экстренное предупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

По данным синоптиков, вечером 21 августа, ночью и утром 22 августа в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь. При этом будет тепло, воздух прогреется до +23 градусов. Влажность воздуха составит 95%.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности: использовать средства индивидуальной защиты (плащ, зонт, сапоги), при усилении ветра, а также при сильном дожде ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Автолюбителей призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU