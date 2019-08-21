2019-08-21T15:22:57+03:00
Происшествия

Жительница Твери обвинила бывшего мужа в тяжком преступлении, которого он не совершал

По факту ложного доноса возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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За ложный донос на женщину завели уголовное делоЗа ложный донос на женщину завели уголовное делоФото: Евгения ГУСЕВА
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В ложном доносе обвиняется жительница Твери. В июне 2019 года женщина обратилась в полицию с заявлением на бывшего мужа, обвиняя его в тяжком преступлении, и просила провести проверку в отношении подозреваемого.

Правоохранители заявление зарегистрировали и провели проверку, в ходе которой выяснилось, что никакого преступления мужчина не совершал. Указанные женщиной обстоятельства явились результатом конфликтной ситуации между супругами.

В отношении мужчины уголовное дело возбуждать не стали, его завели за ложный донос в отношении заявительницы (ч. 2 ст. 306 УК РФ).

- В настоящее время проведение предварительного расследования продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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