Неисправная фура "догнала" легковушку на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-21T15:12:37+03:00

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ДТП случилось поздно вечером 20 августа на 192-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 38-летний водитель, управляя автомобилем "Маз", ехал по крайней правой полосе в сторону Санкт-Петербурга, не обеспечил исправное состояние транспортного средства в пути, в следствие чего, потерял контроль над управлением автомобилем и совершил столкновение с остановившимся на обочине автомобилем "Ситроен Берлинго".

В результате аварии пострадал 21-летний водитель легковушки. С телесными повреждениями он госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU