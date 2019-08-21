2019-08-21T15:12:37+03:00
Происшествия

Неисправная фура "догнала" легковушку на трассе М-10 в Тверской области

Авария произошла в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на трассе М-10 Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиДТП на трассе М-10 Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось поздно вечером 20 августа на 192-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 38-летний водитель, управляя автомобилем "Маз", ехал по крайней правой полосе в сторону Санкт-Петербурга, не обеспечил исправное состояние транспортного средства в пути, в следствие чего, потерял контроль над управлением автомобилем и совершил столкновение с остановившимся на обочине автомобилем "Ситроен Берлинго".

В результате аварии пострадал 21-летний водитель легковушки. С телесными повреждениями он госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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