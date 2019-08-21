Неисправная фура "догнала" легковушку на трассе М-10 в Тверской области
Авария произошла в Калининском районе
ДТП на трассе М-10 Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось поздно вечером 20 августа на 192-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 38-летний водитель, управляя автомобилем "Маз", ехал по крайней правой полосе в сторону Санкт-Петербурга, не обеспечил исправное состояние транспортного средства в пути, в следствие чего, потерял контроль над управлением автомобилем и совершил столкновение с остановившимся на обочине автомобилем "Ситроен Берлинго".
В результате аварии пострадал 21-летний водитель легковушки. С телесными повреждениями он госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU