2019-08-21T14:59:05+03:00
Общество

В Тверской области водитель без прав вез в машине троих детей без автокресел

Нарушителю грозит штраф или административный арест
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Автокресло"В Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Автокресло"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Нарушение правил перевозки детей выявили госавтоинспекторы Конаковского района Тверской области в рамках профилактического мероприятия "Автокресло". Инспекторы остановили и проверили более пятидесяти транспортных средств, 12 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, в ходе проведения мероприятий выявлен водитель, перевозивший трех маленьких детей без детских удерживающих устройств. Выяснилось, что мужчина лишен прав на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку. В отношении водителя составлены административные материалы. Его ожидает штраф за перевозку детей с нарушениями, а также штраф 30 000 рублей, либо арест до 15 суток за управление автомобилем, будучи лишенным права управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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