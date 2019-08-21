В Твери закрыли кафе из-за шашлычника-иностранца
Деятельность заведения приостановлена на 14 дней
Кафе закрыли на 14 суток из-за повара-иностранца Фото: архив "КП"
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Решение закрыть кафе "500" на Зеленом проезде в Твери принял Заволжский районный суд. Причиной приостановки деятельности заведения общепита послужило то, что на должность повара-шашлычника руководство ООО "Позитив" наняло гражданина Азербайджана.
Патент на осуществление данного вида деятельности у работника отсутствовал, но был патент кухонного работника. Другие вакансии в общепите (кроме мойщика посуды), в Тверской области для иностранных лиц без гражданства запрещены.
За административное правонарушение суд наказал ООО "Позитив" приостановлением деятельности кафе на 14 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU