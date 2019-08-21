Жители шести домов в Бежецке Тверской области в прошлом году не дождались капремонта

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-21T14:23:23+03:00

Фонд капремонта отремонтирует шесть домов по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"

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Проверку выполнения Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области краткосрочных планов реализации региональной программы по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории городского поселения – город Бежецк на 2017-2019 годы провела Бежецкая межрайонная прокуратура.

Установлено, что Фонд не выполнил требования законодательства и не провел ремонт шести многоквартирных домов в 2018 году.

Прокуратура потребовала признать незаконным бездействие Фонда и обязать его провести капремонт общего имущества указанных многоквартирных домов в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Исковое заявление было направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения. Требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU