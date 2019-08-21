Жители шести домов в Бежецке Тверской области в прошлом году не дождались капремонта
Проверку выполнения Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области краткосрочных планов реализации региональной программы по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории городского поселения – город Бежецк на 2017-2019 годы провела Бежецкая межрайонная прокуратура.
Установлено, что Фонд не выполнил требования законодательства и не провел ремонт шести многоквартирных домов в 2018 году.
Прокуратура потребовала признать незаконным бездействие Фонда и обязать его провести капремонт общего имущества указанных многоквартирных домов в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
Исковое заявление было направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения. Требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU