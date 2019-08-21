2019-08-21T14:06:04+03:00
Политика

Более 3500 делегатов со всех районов приехали на Форум муниципальных образований Тверской области

Участники обсудят реализацию нацпроектов и оценят достижения тверских производителей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Форуме муниципальных образований принимают участие более 3500 делегатов Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Форуме муниципальных образований принимают участие более 3500 делегатов Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Форум муниципальных образований Тверской области - «Верхневолжье-2019 - территория развития» проходит 21 августа на площадке спорткомплекса «Юбилейный».

Событие для региона масштабное и значимое. В нем принимают участие более 3500 делегатов со всех районов области, в том числе представители муниципальных образований, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных организаций.

Главное темой форума стало обсуждение национальных проектов, в которых участвует Тверская область.

Как отметил в приветственной речи губернатор Тверской области Игорь Руденя, самое главное сегодня – активно работать для реализации запланированных мероприятий.

Напомним, в Верхневолжье реализуется 12 национальных проектов, разработано 50 региональных проектов. Их финансирование на ближайшие три года составит порядка 26 млрд рублей.

Также, в рамках Форума открыто несколько экспозиций, где представлены тверские предприятия дорожного и строительного комплекса, сферы благоустройства и туризма.

На площади перед зданием спорткомплекса организована выставка спецтранспорта. Ключи от новых машин для региональных учреждениям социальной сферы и пожарно-спасательным подразделениям МЧС России по Тверской области главам муниципалитетов, руководителям организаций вручил губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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