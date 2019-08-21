2019-08-21T12:14:44+03:00
Общество

В течение трех дней в Твери будут перекрывать улицу Софьи Перовской

Движения ограничат на время проведения присяги курсантов военной академии
Ольга ТРОФИМОВА
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Улицу Софьи Перовской перекроют из-за торжественной присяги курсантов военной академииУлицу Софьи Перовской перекроют из-за торжественной присяги курсантов военной академииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Торжественный ритуал приведения курсантов 1-го курса Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова к военной присяге состоится 31 августа.

В связи с проведением мероприятия и подготовкой к нему будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской.

Улица будет перекрыта 28 и 29 августа в период с 22:00 до 00:00 часов; 30 августа с 21:00 до 23:00 часов; 31 августа 9:30 до 12:00. На участке будут установлены временные знаки дорожного движения. Госавтоинспекция Тверской области просит всех участников дорожного движения проявить внимательность и осторожность и заранее планировать маршруты проезда и места для парковки транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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