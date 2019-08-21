2019-08-21T12:04:32+03:00
Происшествия

Работник стройки в Твери хотел "откупиться" от полиции за привлечение к работе нелегалов

Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина попался на даче взятки полицейскомуМужчина попался на даче взятки полицейскомуФото: Иван МАКЕЕВ
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Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Твери утверждено прокурором Центрального района г. Твери. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый работает инженером на одной из стройплощадок Твери на улице Коминтерна. В июле на стройке был организован рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства и выявлены двое нелегальных рабочих из Таджикистана.

Мужчин доставили в Центральный отдел полиции УМВД России по Тверской области для привлечения к административной ответственности.

В тот же день обвиняемый прибыл в территориальный отдел полиции, пытаясь "откупиться" от полиции, передал старшему инспектору отделения по вопросам миграции ЦОП УМВД России деньги в сумме 15 тысяч рублей за непривлечение доставленных иностранных граждан к административной ответственности.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Центральный районный суд г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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