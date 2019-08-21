2019-08-21T11:48:11+03:00
Общество

В Тверской области организация задолжала работнику 173 тысячи рублей

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Работнику одного из тверских предприятий не доплатили 173 тысячи рублей зарплатыРаботнику одного из тверских предприятий не доплатили 173 тысячи рублей зарплатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Работник одного из предприятий Твери недополучал заработную плату в период с июля 2017 по декабрь 2018 года. Сумма долга работодателя составила 173 тысячи рублей. Установлено, что финансовое положение компании при этом позволяло рассчитаться с сотрудником.

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении руководителя организации по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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