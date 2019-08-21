Самодельная крышка люка стала причиной ДТП в центре Твери

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-21T11:32:26+03:00

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Авария произошла вечером, 20 августа, на Волоколамском пр-те в Твери.

43-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Тигуан", совершил наезд на препятствие в виде самодельной конструкции крышки люка. Автомобиль отбросило и на него наехал "Хендай Солярис", под управлением 31-летней женщины-водителя. От удара "Хендай" выехал на встречную полосу и столкнулся со "Шкодой Суперб" под управлением 51-летнего водителя, а крышку люка отбросило под колеса "Шевроле Лачетти", под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля "Хендай Солярис" с полученными травмами осмотрена медиками на месте происшествия, после оказания медицинской помощи отпущена, 47-летняя женщина-пассажир автомобиля "Шкода Суперб" с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по данному происшествию назначено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU