В Тверской области учреждены премии для лучших учителей, воспитателей и поэтов
Награду получат призеры регионального этапа конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России. Решение было принято за заседании правительства Тверской области 20 августа.
Размер премии для учителей-победителей составит 80 тыс.рублей, призерам вручат по 50 тыс. рублей. Для лучших педагогов по итогам конкурса "Воспитатель года" - 50 и 30 тыс. рублей соответственно.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, поддержка талантливых педагогов является важным направлением в реализации национального проекта "Образование".
Также, в Тверской области, по решению регионального правительства, учреждена премия имени Андрея Дементьева. Ее могут получить молодые поэты и авторы, внесшие вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке. Награда составляет 300 тысяч рублей и 700 тысяч рублей соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU