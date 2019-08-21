В Тверской области учреждены премии для лучших учителей, воспитателей и поэтов

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-21T10:42:10+03:00

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Награду получат призеры регионального этапа конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России. Решение было принято за заседании правительства Тверской области 20 августа.

Размер премии для учителей-победителей составит 80 тыс.рублей, призерам вручат по 50 тыс. рублей. Для лучших педагогов по итогам конкурса "Воспитатель года" - 50 и 30 тыс. рублей соответственно.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, поддержка талантливых педагогов является важным направлением в реализации национального проекта "Образование".

Также, в Тверской области, по решению регионального правительства, учреждена премия имени Андрея Дементьева. Ее могут получить молодые поэты и авторы, внесшие вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке. Награда составляет 300 тысяч рублей и 700 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU