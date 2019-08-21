В Тверской области захоронят останки 200 красноармейцев

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-21T09:24:02+03:00

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Останки 200 воинов будут преданы земле на воинском захоронении в деревне Веригино Зубцовского района 23 августа, в день 77-летия освобождения города воинской доблести Зубцова от немецко-фашистских захватчиков.

Останки красноармейцев были подняты во время поисковых экспедиций 2018-2019 годов. Также в ходе церемонии родственникам и землякам передадут останки красноармейцев Николая Ямбердина и Николая Безруких. Их захоронят на родине, в Свердловской области.

Вместе с тем 23 августа в городе состоятся и другие памятные мероприятия. У Мемориального комплекса Победы пройдёт торжественный митинг, в память о погибших защитниках зубцовской земли и состоится церемония возложения цветов к воинским захоронениям.

- Эта дата напоминает об ожесточённых боях Ржевско-Сычёвской стратегической наступательной операции в далёком 1942 году. Только на зубцовском мемориале захоронено около 15 тысяч бойцов, павших в сражениях. Сколько бы лет ни прошло, их подвиг останется воплощением мужества, силы духа и беззаветной любви к Родине, - считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU