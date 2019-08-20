На дорогах Тверской области ловили злостных неплательщиков штрафов

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-20T16:58:11+03:00

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Совместный рейд сотрудников Госавтоиспекции и представителей Федеральной службы судебных приставов прошел на улицах Твери 16 августа. Инспекторы проверяли исполнение водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов.

Вместе с тем должников проверяли и на наличие задолженности по административным производствам.

Тем водителям, которые числятся в базе данных должников, пришлось совершить вынужденную остановку. Многие из них расплатились с долгами прямо на месте через терминал, общая взысканная сумма составила порядка 240 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служа УГИБДД России по Тверской области, 17 должников получили повестки с требованием явиться к судебным приставам по месту жительства. Четыре транспортных средства были арестованы. Общая сумма арестованного имущества составила один миллион рублей. Двух неплательщикам пришлось идти пешком - их автомобили арестовали без права пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU