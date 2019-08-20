В Твери простились с основателем Тверской научной школы кардиологии Виоленом Волковым
Во вторник, 20 августа, в Тверском государственном медицинском университете состоялось прощание с выдающимся ученым и педагогом Виоленом Степановичем Волковым.
Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный кардиолог России, основоположник Тверской научной школы кардиологии умер 17 августа 2019 года на 91-м году жизни.
Виолен Степанович долгие годы заведовал кафедрой госпитальной терапии и профессиональных болезней, был проректором по научной работе, председателем правления Тверского общества терапевтов и кардиологов, Членом Научного Совета Российского Общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики, членом правления Всероссийского научного общества кардиологов.
Коллектив медуниверситета помнит Виолена Волкова как умного, доброго человека, блестящего ученого, замечательного педагога, талантливого врача. Коллеги, друзья и ученики скорбят вместе с его семьей.
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