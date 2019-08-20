В Твери простились с основателем Тверской научной школы кардиологии Виоленом Волковым

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-20T15:11:58+03:00

Выдающийся ученый и педагог Виолен Степанович Волков скончался на 91-м году жизни Фото: tvgmu.ru/

Выдающийся ученый и педагог скончался на 91-м году жизни

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Во вторник, 20 августа, в Тверском государственном медицинском университете состоялось прощание с выдающимся ученым и педагогом Виоленом Степановичем Волковым.

Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный кардиолог России, основоположник Тверской научной школы кардиологии умер 17 августа 2019 года на 91-м году жизни.

Виолен Степанович долгие годы заведовал кафедрой госпитальной терапии и профессиональных болезней, был проректором по научной работе, председателем правления Тверского общества терапевтов и кардиологов, Членом Научного Совета Российского Общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики, членом правления Всероссийского научного общества кардиологов.

Коллектив медуниверситета помнит Виолена Волкова как умного, доброго человека, блестящего ученого, замечательного педагога, талантливого врача. Коллеги, друзья и ученики скорбят вместе с его семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU