2019-08-17T11:13:08+03:00
Происшествия

Грабители напали на жителя Твери в подъезде, после чего обчистили его квартиру

Свою жертву они приглядели в кафе
Ирина ТАРАСОВА
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Злоумышленники задержаны, теперь их ждет судЗлоумышленники задержаны, теперь их ждет судФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию Твери обратился 30-летний мужчина. В заявлении значилось, что вечером он возвращался домой из кафе, но когда зашел в подъезд на улице Пичугина на него внезапно напали. Двое неизвестных угрожали расправой, после чего выхватили ключи от квартиры и вошли в жилье. Из квартиры потерпевшего они вынесли системный блок и монитор, стоимостью 30 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции сработали молниеностно. Всем нарядам была направлена ориентировка на нарушителей. Благодаря четкой и слаженной работе сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленнов. Ими оказались двое неработающих ранее судимых местных жителей в возрасте 21 и 22 лет.

Выяснилось, что грабители также находились в одном кафе с заявителем. После чего и решили проследовать за мужчиной до дома.

- Похищеное в ближайшее время будет передано владельцу. А в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с незаконным проникновением в жилище». Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы. Ведется следствие, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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