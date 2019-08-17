2019-08-17T11:27:10+03:00
Общество

В Ржевском районе Тверской области продолжается создание мемориала Советскому солдату

Работы идут полным ходом
Ирина ТАРАСОВА
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Работы по строительству продолжаются. Фото: ПТОРаботы по строительству продолжаются. Фото: ПТО
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Одним из событий грядущего празднования 75-летия Победы на Тверской земле должно стать открытие грандиозного мемориального комплекса в Ржевском районе. К монтажу самого памятника приступят в октябре, а сейчас ведутся работы по обустройству территории, на которой кроме самого монумента должны разместиться и другие объекты мемориала.

Напомним, за ходом строительства будут следить ветераны Великой Отечественной войны.

В областной администрации прошло совещание, на котором были подведены итоги уже проведенных работ и намечены планы на будущее.

На площадке уже высажено 215 деревьев – рябин и берез. В ближайшее время их количество увеличится, планируется также посадка 300 саженцев елей. Для обеспечения мемориала электричеством ведется прокладка кабельной линии, строится трансформаторная подстанция и монтируются опоры для освещения..

Обустраивается также площадка, на которой разместится международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В дальнейшем планируется расширение трассы М-9, возле которой находится мемориальный комплекс, и строительство новой развязки. Предусмотрена и специальная площадка для посадки вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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