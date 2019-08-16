2019-08-16T21:03:52+03:00
Звезды

Заглянуть в пряничную приглашают жителей Твери

Заранее необходимо записаться
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Будет интересно и вкусно. Фото: из архива Музея тверского бытаБудет интересно и вкусно. Фото: из архива Музея тверского быта
Изменить размер текста:

18 августа Музей тверского быта приглашает юных жителей Твери на новую интерактивную программу «Тверская пряничная XIX века» – вкусная история старинного города. «Тверская пряничная XIX века» – это новое интерактивное пространство на территории Музея Тверского быта.

- В атмосфере старинной пекарни гости смогут не только узнать подлинную историю пряничного дела в нашем городе, но и оценить тверской пряник на вкус, узнать секреты его приготовления, - уточняют сотрудники музея.

Предварительная запись обязательна. Тел.: 8 (4822) 52-84-04.

Начало в 14.00.

ул. Горького, д. 19/4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери пройдет «Мультмарафон»
Водитель маршрутки в Твери вез пассажиров по встречной полосе на "красный" свет
В одной из квартир тверской многоэтажки рухнул потолок
В лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области погибла женщина-водитель
Бежецкая колония в Тверской области нарушала условия содержания осужденных
В Тверской области председатель Кимрской гордумы и две местные жительницы обвиняются в коррупции
Житель Тверской области жестоко избил отца и отправился в колонию
Инспекторы ГИБДД проведут "Контроль трезвости" на дорогах Тверской области
Многодетные из Тверской области стали лауреатами конкурса "Семья года"
Жители Тверской области стали меньше болеть туберкулезом
Сотрудница магазина в Тверской области присвоила 24 тысячи рублей выручки
Жители многоэтажки в Твери платили за чужую электроэнергию
В Тверской области пожилой мотоциклист столкнулся с легковушкой
Молодая велосипедистка попала под машину в Тверской области
Троллейбусы в Твери на три дня поменяют маршрут из-за перекрытия Волжского проезда
В палаточном лагере в Тверской области детей кормили просроченными продуктами
В Кимрском районе Тверской области вандалы осквернили Обелиск Славы, школу и жилые дома