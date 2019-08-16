Заглянуть в пряничную приглашают жителей Твери
Заранее необходимо записаться
Будет интересно и вкусно. Фото: из архива Музея тверского быта
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18 августа Музей тверского быта приглашает юных жителей Твери на новую интерактивную программу «Тверская пряничная XIX века» – вкусная история старинного города. «Тверская пряничная XIX века» – это новое интерактивное пространство на территории Музея Тверского быта.
- В атмосфере старинной пекарни гости смогут не только узнать подлинную историю пряничного дела в нашем городе, но и оценить тверской пряник на вкус, узнать секреты его приготовления, - уточняют сотрудники музея.
Предварительная запись обязательна. Тел.: 8 (4822) 52-84-04.
Начало в 14.00.
ул. Горького, д. 19/4.
ИСТОЧНИК KP.RU