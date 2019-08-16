2019-08-16T17:48:06+03:00
Общество

Водитель маршрутки в Твери вез пассажиров по встречной полосе на "красный" свет

Нарушитель привлечен к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушитель привлечен к ответственности Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр КривенкоНарушитель привлечен к ответственности Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Кривенко
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О грубом нарушении правил дорожного движения со стороны водителя маршрутки №204 сообщили очевидцы в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь" в социальной сети.

Инцидент произошел вечером, 15 августа, на проспекте Чайковского в районе дома №90. Автовладельцы сообщили что маршрутчик проехал под запрещающий сигнал светофора по встречной полосе. В транспорте в это время были пассажиры.

На сообщение незамедлительно отреагировали в областной Госавтоинспекции и привлекли водителя к ответственности.

В разговоре с инспектором нарушитель уточнил, что уходил от столкновения с впереди едущим автомобилем и был вынужден нарушить правила.

Сотрудниками отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Твери в отношении водителя составлены необходимые административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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