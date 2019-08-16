В одной из квартир тверской многоэтажки рухнул потолок

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-16T17:19:53+03:00

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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения потолка в квартире дома №10 по улице Вагжанова в Московском районе Твери.

О происшествии писали тверские СМИ.

Сообщается, что потолок обвалился в ванной комнате одной из квартир. Под завалами чуть не погиб мужчина. Теперь жильцы опасаются, что вслед за потолком может обвалиться и стена одного из подъездов. Жители дома уже обращались с проблемой в управляющую компанию, но ответа по решению проблемы так и не получили.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU