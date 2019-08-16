2019-08-16T17:19:53+03:00
Происшествия

В одной из квартир тверской многоэтажки рухнул потолок

Жители опасаются обрушения стены
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
По факту обрушения потолка в многоэтажке Твери следователи проводят проверкуПо факту обрушения потолка в многоэтажке Твери следователи проводят проверкуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения потолка в квартире дома №10 по улице Вагжанова в Московском районе Твери.

О происшествии писали тверские СМИ.

Сообщается, что потолок обвалился в ванной комнате одной из квартир. Под завалами чуть не погиб мужчина. Теперь жильцы опасаются, что вслед за потолком может обвалиться и стена одного из подъездов. Жители дома уже обращались с проблемой в управляющую компанию, но ответа по решению проблемы так и не получили.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель маршрутки в Твери вез пассажиров по встречной полосе на "красный" свет
В лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области погибла женщина-водитель
Бежецкая колония в Тверской области нарушала условия содержания осужденных
В Тверской области председатель Кимрской гордумы и две местные жительницы обвиняются в коррупции
Житель Тверской области жестоко избил отца и отправился в колонию
Инспекторы ГИБДД проведут "Контроль трезвости" на дорогах Тверской области
Многодетные из Тверской области стали лауреатами конкурса "Семья года"
Жители Тверской области стали меньше болеть туберкулезом
Сотрудница магазина в Тверской области присвоила 24 тысячи рублей выручки
Жители многоэтажки в Твери платили за чужую электроэнергию
В Тверской области пожилой мотоциклист столкнулся с легковушкой
Молодая велосипедистка попала под машину в Тверской области
Троллейбусы в Твери на три дня поменяют маршрут из-за перекрытия Волжского проезда
В палаточном лагере в Тверской области детей кормили просроченными продуктами
В Кимрском районе Тверской области вандалы осквернили Обелиск Славы, школу и жилые дома