В лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области погибла женщина-водитель
ДТП случилось в Вышнем Волочке
Смертельная авария в Вышнем Волочке Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"
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Авария произошла 16 августа на улице Ржевский тракт в городе Вышний Волочек Тверской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на данном участке столкнулись два легковых автомобиля. Один из участников ДТП - водитель иномарки "Mercedes" - выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114". В результате столкновения женщина-водитель автомобиля "ВАЗ" погибла на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU