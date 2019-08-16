2019-08-16T15:42:14+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области погибла женщина-водитель

ДТП случилось в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВА
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Смертельная авария в Вышнем Волочке Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"Смертельная авария в Вышнем Волочке Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"
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Авария произошла 16 августа на улице Ржевский тракт в городе Вышний Волочек Тверской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на данном участке столкнулись два легковых автомобиля. Один из участников ДТП - водитель иномарки "Mercedes" - выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114". В результате столкновения женщина-водитель автомобиля "ВАЗ" погибла на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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