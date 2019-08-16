Житель Тверской области жестоко избил отца и отправился в колонию
В совершении тяжкого преступления по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) обвиняется 32-летний житель Бежецкого района.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился со своим отцом и избил его. Пострадавший получил множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Установлено, что осужденный и раньше занимался рукоприкладством по отношению к своей семье.
Гособвинение поддержано Бежецкой межрайонной прокуратурой.
- С учетом мнения государственного обвинителя мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в областной прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU