2019-08-16T14:16:56+03:00
Происшествия

Житель Тверской области жестоко избил отца и отправился в колонию

Мужчина проведет за решеткой два с половиной года
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина отправился в колонию за то, что избил отца Фото: архив "КП"Мужчина отправился в колонию за то, что избил отца Фото: архив "КП"
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В совершении тяжкого преступления по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) обвиняется 32-летний житель Бежецкого района.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился со своим отцом и избил его. Пострадавший получил множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Установлено, что осужденный и раньше занимался рукоприкладством по отношению к своей семье.

Гособвинение поддержано Бежецкой межрайонной прокуратурой.

- С учетом мнения государственного обвинителя мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в областной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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