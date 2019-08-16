Инспекторы ГИБДД проведут "Контроль трезвости" на дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-16T14:05:17+03:00

Ловить пьяных водителей будут с 16 по 18 августа

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Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" начнется в регионе 16 августа и продлится в течение выходных.

Рейд проводится еженедельно с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

По статистике региональной Госавтоинспекции, за семь месяцев 2019 года на территории Тверской области пресечено 3156 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 420 фактов преступлений связаны с повторным управлением транспортным средством в состоянии опьянения либо отказом от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102" с мобильного телефона .

ИСТОЧНИК KP.RU